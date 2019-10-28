Неудачный день для неудобной темы. Исторический музей отменил «Дилетантские чтения» о пакте Молотова – Риббентропа

Исторический музей раздумал проводить очередные «Дилетантские чтения» по теме последнего номера журнала «Дилетант». Разбор дипломатических нюансов договора о ненападении между СССР и Германией сочтён неуместным – ни на этой неделе, ни в этом году вообще.

Об отмене мероприятия 28 октября сообщил главный редактор «Эха Москвы» и один из основателей журнала Алексей Венедиктов. По его словам, практически накануне лекции о своём отказе заявил московский Исторический музей, который должен был принимать чтения.

«В преддверии Дня народного единства и в год 75-летия Великой Победы дискуссия на эту тему крайне неэтична», – привёл объяснение Венедиктов.







В музее «Фонтанке» подтвердили, что 30 октября чтения не состоятся, поскольку руководство заняло принципиальную позицию. При этом, как уточняется, смутила не сама тема, о ней знали ещё недели две назад, когда распространили анонсы. Текст прошёл согласование с музеем, формулировки были выверены, но ноябрьский номер ещё не вышел.





«Руководство ознакомилось с номером и не считает возможным проводить обсуждение в подобном ключе», – пояснили в ГИМ, заверив, что сотрудничать с журналом собираются и дальше, но теперь выпуски будут вычитывать внимательнее.

«Дилетантские чтения» в Историческом музее проходят ежемесячно перед выходом нового номера «Дилетанта». Это совместный проект журнала, радиостанции «Эхо Москвы» и ГИМа. Сейчас в музее возвращают стоимость билетов и признают, что после субботнего скандала раскупили практически все.

В конце прошлой недели экземпляры «Дилетанта» вернул магазин «Молодая гвардия». Журнал отказались принимать из-за карикатуры, на которой Адольф Гитлер изображён женихом, а Иосиф Сталин – невестой. Рисунок американского художника Клиффорда Берримена был опубликован в газете The Washington Star в октябре 1939 года и подписан: «Интересно, сколько продлится медовый месяц?»