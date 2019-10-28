Турецкие врачи дали добро на транспортировку молодой мамы из Антальи в Петербург

Состояние 31-летней петербурженки Киры Шиловской, которая попала в больницу на отдыхе в Анталье в состоянии комы, улучшилось и позволяет её транспортировку в Россию. Турецкие врачи дали разрешение.

«Врачи разрешили транспортировку. Страховая сказала, что борт они организуют», – рассказала вечером 28 октября «Фонтанке» подруга пострадавшей Анастасия Занегина. По её словам, перевозка может состояться уже завтра.

Ранее МИД заявлял, что состояние женщины «не позволяет говорить о возможности ее транспортировки в Россию в ближайшее время». Но теперь, по словам Занегиной, наметилась положительная динамика.

«Фонтанка» подробно рассказывала историю Шиловской — женщина приехала на отдых с матерью и четырехлетней дочкой, но через несколько дней почувствовала себя плохо. Отель предложил ждать врача три часа.



