«Учитывая психологический эффект от произошедшего». Водителя трамвая, под колеса которого попала 17-летняя, сняли с маршрута

Водитель трамвая, протащившего несовершеннолетнюю девушку под вагоном по Кронверкскому проспекту, переведен на другую работу. Об этом 28 октября «Фонтанке» сообщили в ГУП «Горэлектротранс».

«Водитель, допустивший наезд на пешехода в месте скопления людей, переведен на работу, не связанную с движением. Предварительно, на период проведения проверки ГИБДД по данному факту, а также учитывая, в том числе, психологический эффект от произошедшего», – рассказали в ГУПе.







Напомним, «Фонтанка» показывала страшное, но со счастливым финалом: 25 октября около 14.30 напротив 35-го дома на Кронверкском проспекте трамвай сбил пешехода. Разогнавшийся трамвай настигает девушку, прогуливающуюся по путям, со спины. Горожанка, которая, судя по всему, не слышала приближения вагона, уходит под его корпус, и её ещё какое-то время тащит по бетону. В итоге чудо: 17-летняя девушка отделалась легким испугом.



