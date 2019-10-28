На поминках по жертвам стрельбы в США открыли стрельбу

На траурной церемонии в память об одном из погибших во время массового расстрела на балу выпускников филиала Техасского университета A&M неизвестные открыли стрельбу. Об этом 28 октября сообщает Fox News.

Гражданская панихида проходила в Далласе, в парке Святого Августина. На нее собрались люди со свечами. В конце церемонии зазвучали выстрелы, люди убежали в укрытие. В результате инцидента никто не пострадал, несколько пуль попали в машину корреспондентов NBC.

Напомним, на балу выпускников филиала Техасского университета A&M 26 октября неизвестный открыл стрельбу. Два человека погибли, еще 14 были ранены. Стрелку удалось скрыться.



