Доверился навигатору. Больше суток в томских лесах искали семью, застрявшую в непроходимой грязи

Семью, потерявшуюся на лесной дороге в Томской области, нашли через два дня. Их ВАЗ-2112 пришлось бросить на месте. В операции по спасению участвовали и поисковики, и сотрудники МЧС, и полиция.

Как передаёт 28 октября томское УМВД, семья – мужчина, женщина и маленький ребёнок – пропали днём 26 октября. Они поехали в гости на личной машине в посёлок Белый Яр Верхнекетского района и не вернулись, о чём в полицию сообщили их близкие.

Незамедлительно были организованы поиски. Утром 28 октября сотрудники ОМВД России по Верхнекетскому району – капитан полиции Игорь Сидоренко, старший прапорщик внутренней службы Александр Коморников и старший сержант Павел Федоренко – обнаружили пропавшую семью на лесной дороге между поселком Суйга Молчановского района и поселком Нибега Верхнекетского района, в 40 километрах от ближайшего населённого пункта.

Выяснилось, что водитель ни разу не ездил из Томска в Белый Яр и поэтому следовал по маршруту, выстроенному навигатором. На лесной дороге автомобиль застрял в грязи, на следующий день кончился бензин (водитель заводил машину, чтобы согреть салон), сел аккумулятор и закончилась еда. Эвакуировать «Ладу» оказалось невозможным.





Сотрудники полиции доставили семью в Белый Яр, там их осмотрели медики. У супругов выявлено переохлаждение нижних конечностей, ребёнок в медицинской помощи не нуждается. «Всем спасибо. Было страшно. Уже нет. Спасибо, что нашли, довезли», – говорит спасённая женщина.

Навигатор может завести автомобилиста на непроходимые дороги не только в России. Несколько дней назад власти коммуны Баунеи на Сардинии (Италия) попросили жителей и туристов не пользоваться Google Maps и навигаторами: водители теряются всё чаще, а спасательные операции в отдалённых районах слишком дорогостоящие.