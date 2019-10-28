Русская дача в Суоми как угроза безопасности. Что будет требовать минобороны Финляндии у покупателей земли из России

- Кому необходима лицензия для оформления сделки по покупке земли?
- Нужно ли разрешение на аренду или покупку доли недвижимости?
- Какую информацию нужно предоставить властям для получения разрешения?
- На каком этапе и как запрашивать разрешение на покупку участка?
- Что будет, если закрыть сделку без лицензии на покупку?
- Могут ли у россиянина отобрать участок, купленный до 1 января 2020 года вблизи стратегических объектов?
1 Кому необходима лицензия для оформления сделки по покупке земли?
В Финляндии с начала следующего года вступает в силу пакет законов, ограничивающий покупку недвижимости россиянами. Власти объясняют нововведение соображениями государственной безопасности. Как разъяснило минобороны 28 октября, специальное разрешение потребуется для оформления сделки с 1 января 2020 года:
- Частному лицу, которое не является гражданином государства, входящего в Европейский Союз или Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ). Однако, если у человека двойное гражданство, и один из паспортов выдан членом ЕС или ЕЭЗ, лицензия не требуется.
- Компании или другому юридическому лицу, зарегистрированному за пределами ЕС и ЕЭЗ.
- Зарегистрированной в ЕС или ЕЭЗ фирме или другому юрлицу, в котором не менее 10% принадлежит или контролируется компанией или гражданином из-за пределов ЕС и ЕЭЗ.
Гражданство или место жительства продавца недвижимости значения не имеет.
2 Нужно ли разрешение на аренду или покупку доли недвижимости?
Нет.
3 Какую информацию нужно предоставить властям для получения разрешения?
В заявлении указываются данные об объекте сделки, стороны сделки и предполагаемая цель использования участка (с постройками или без). Кроме того, министерство обороны при необходимости может запросить дополнительную информацию. Более подробные инструкции оборонное ведомство обещает дать в конце 2019 года.
4 На каком этапе и как запрашивать разрешение на покупку участка?
Заявление на финском или шведском языке нужно подавать в электронном виде в минобороны Финляндии. Это нужно сделать, как только определён объект сделки, причём, если их несколько, для каждого из них запрашивается отдельная лицензия. Перед этим необходимо оплатить госпошлину, её размер определят в конце 2019 года. Заявление рассматривается в течение трёх месяцев. На практике его можно подать не позже, чем через два месяца после заключения сделки. Но рисковать не стоит.
5 Что будет, если закрыть сделку без лицензии на покупку?
Выдача или отказ сами по себе не влияют на процесс юридического оформления сделки. Однако, если покупатель приобрел недвижимость, несмотря на отказ минобороны или до того, как было вынесено отрицательное решение, ему придётся продать или иным образом распорядиться недвижимостью в течение одного года. Срок начинается с даты вступления в силу отказа в выдаче разрешения. Если этого не происходит, то государство экспроприирует недвижимость, и власти продают её на аукционе или иным способом. Отказ в выдаче разрешения можно обжаловать в суде.
6 Могут ли у россиянина отобрать участок, купленный до 1 января 2020 года вблизи стратегических объектов?
Минобороны Финляндии заверило, что россиянам бояться нечего и отбирать у них ничего не будут. Однако при продаже недвижимости вблизи стратегических объектов государство может воспользоваться преимущественным правом выкупа. Это касается имущества, расположенного или частично расположенного:
- в районах, отведенных для нужд Вооруженных сил или Пограничной охраны, а также в пределах 500 метров от них;
- в пределах 1000 метров от станций связи, радиолокационных станций, аэродромов или портов, или любого малого порта, используемого навигационной или авиационной службой Сил обороны или Пограничной охраны, при нормальных, подрывных или исключительных обстоятельствах;
- на расстоянии, не превышающем 500 метров от объектов недвижимости, используемых Силами обороны или Пограничной службой, которые не подпадают под пункты 1 и 2, но деятельность которых требует охраны территории.
Преимущественное право выкупа действует только в строго ограниченных областях и затрагивает очень небольшую долю сделок с недвижимостью в Финляндии. Государство должно определиться с реализацией этого права в течение трёх месяцев.
Ссылки на законные акты можно найти на сайте минобороны Финляндии.