Русская дача в Суоми как угроза безопасности. Что будет требовать минобороны Финляндии у покупателей земли из России

6 Могут ли у россиянина отобрать участок, купленный до 1 января 2020 года вблизи стратегических объектов?

Минобороны Финляндии заверило, что россиянам бояться нечего и отбирать у них ничего не будут. Однако при продаже недвижимости вблизи стратегических объектов государство может воспользоваться преимущественным правом выкупа. Это касается имущества, расположенного или частично расположенного:

в районах, отведенных для нужд Вооруженных сил или Пограничной охраны, а также в пределах 500 метров от них;

в пределах 1000 метров от станций связи, радиолокационных станций, аэродромов или портов, или любого малого порта, используемого навигационной или авиационной службой Сил обороны или Пограничной охраны, при нормальных, подрывных или исключительных обстоятельствах;

на расстоянии, не превышающем 500 метров от объектов недвижимости, используемых Силами обороны или Пограничной службой, которые не подпадают под пункты 1 и 2, но деятельность которых требует охраны территории.

Преимущественное право выкупа действует только в строго ограниченных областях и затрагивает очень небольшую долю сделок с недвижимостью в Финляндии. Государство должно определиться с реализацией этого права в течение трёх месяцев.

Ссылки на законные акты можно найти на сайте минобороны Финляндии.