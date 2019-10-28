Турецкие отели начнут платить государству туристический сбор. Цены для отдыхающих вырастут, но не сразу

Власти Турции нашли оригинальный способ отметить 1 апреля для отдыхающих в стране туристов. Как сообщает портал Ассоциации туроператоров России (АТОР), с этой даты в 2020 году представители туристической отрасли начнут платить государству новый сбор в размере 1% от совокупной стоимости услуг, оказанных гостю.

Налог будет уплачиваться как со стоимости проживания, так и с остальных услуг, в том числе питания, бассейна и SPA, конференций, развлечений и т. д. Плательщиками будут все средства размещения, включая гостиницы, мотели, апартаменты, гостевые дома и кемпинги. В 2021 году размер сбора вырастет до 2%.

Новшество стало сюрпризом для отрасли. Как отмечают в Федерации отельеров страны (TUROFED), гостиницы и так обязаны платить отчисления в бюджет Агентства по развитию туризма, которое заработало в октябре. Кроме того, контрактные цены на 2020 год уже объявлены, и многие туроператоры уже выставили в продажу отели на лето будущего года.

В этом есть хорошая новость для туристов: в 2020 году оплачивать этот налог отельный бизнес по большей части будет сам. А вот в 2021 году сбор за услуги уже точно будет учтен в стоимости путевок, что и приведет к повышению проживания для туристов, как минимум, на заявленные 2%.



