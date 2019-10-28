Семак: Лунев перестал играть за «Зенит» из-за хронической травмы

Голкипер футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев перестал попадать в стартовый состав из-за травмы. Об этом в понедельник, 28 октября, в интервью ТАСС заявил главный тренер петербургской команды Сергей Семак.

«К сожалению, есть повреждение, которое мешает ему тренироваться в полную силу. Мы думаем над тем, чтобы дать ему возможность полноценно вылечиться от хронической травмы», – подчеркнул Семак.

Таким образом, Лунев также пропустит ближайший матч «Зенита» в 1/8 Кубка России против «Томи», который пройдет 30 октября в Петербурге.

В последний раз Лунев выходил на поле 28 сентября в матче 11-го тура чемпионата России против «Локомотива» (0:1). В следующих четырех встречах, включая гостевую игру Лиги чемпионов против «Лейпцига» (1:2), вратарем сине-бело-голубых был Михаил Кержаков.



