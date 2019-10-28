Угнала тебя, угнала. Ну и что же тут криминального? 7,5 лет дал женщине-угонщице суд в Петербурге

Неудачным стечением обстоятельств на суде назвала жительница Петербурга Екатерина то, что в августе 2018 года ее застали в одном из гаражей в Парголово рядом с двумя угнанными несколькими днями ранее иномарками. Инструмент для взлома замка зажигания нашли при ней.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 28 октября, суд Выборгского района признал женщину виновной в краже в особо крупном размере. Он установил, что в августе 2018 года в поселке Парголово пропали два автомобиля – КИА «РИО» и «Тойота Марк 2».

Полиция нашла иномарки в частично разукомплектованном виде в районе гаражных кооперативов.



«Внутри одного из них находилась Бойцова с арсеналом инструментов и приспособлений для запуска замка зажигания без ключа. Подсудимая свою вину отрицала, сославшись на «неудачное стечение обстоятельств», в результате которых она оказывалась в похищенных автомобилях. Вместе с тем доводы обвиняемой суд счел неубедительными, а вину доказанной. Тем более что ранее в отношении нее районным судом Курортного района Санкт-Петербурга уже был вынесен приговор, которым установлена вина Бойцовой в совершении аналогичных преступлений», – говорится в сообщении.











За кражу и больше за рецидив наказание ей было назначено суровое – 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.