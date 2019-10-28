Потерявшийся зампред жилкомитета Петербурга Аким Гашенко арестован. Его обвинили в наркоторговле

Недавний заместитель председателя жилищного комитета Петербурга Аким Гашенко задержан и заключен под стражу по делу о незаконном обороте наркотиков. Сотрудники ФСБ продержали его без определенного статуса несколько суток и только в понедельник, 28 октября, повезли на избрание меры пресечения.

Как сообщили «Фонтанке» во Всеволожском городском суде, Акиму Гашенко сегодня избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ, – уточнили в суде. – Фигуранту предъявлено обвинение».

Гашенко отправлен в СИЗО до 23 декабря 2019 года включительно. Санкция статьи за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков, психотропных веществ или их аналогов предусматривает лишение свободы до 20 лет с двадцатилетним запретом заниматься определенной деятельностью.





По данным «Фонтанки», 35-летний Аким Гашенко был задержан 24 октября 2019 года – сразу после того, как написал заявление об увольнении. Уголовное дело экс-чиновника ведет следственная служба УФСБ Петербурга и области.

Гашенко после задержания доставили в здание УФСБ на Литейном проспекте и продержали несколько суток, без официального задержания в качестве подозреваемого.

Избрание меры пресечения во Всеволожском суде может быть связано с тем, что преступление совершено на территории района. Гашенко жил раньше во Всеволожске.

Уголовное дело вряд ли связано со служебной деятельностью экс-чиновника. В жилкомитете он курировал политику содействия гражданам льготных категорий в улучшении жилищных условий и расселение коммуналок.