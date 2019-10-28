Болгарская прокуратура заподозрила российского дипломата в шпионаже. София требует его выслать

Спецслужбы Болгарии считают, что один из сотрудников российской дипмиссии в Софии мог заниматься сбором информации, которая представляла гостайну.

«С сентября 2018-го в течение года гражданин Российской Федерации проводил разведывательную деятельность, регулярно встречался с болгарскими гражданами, в том числе с высокопоставленным должностным лицом, имеющим доступ к секретной информации. <...> Целью этих встреч было получение сведений, которые составляют государственную тайну», – сообщает 28 октября болгарская прокуратура.

Следователи считают, что к шпионажу может быть причастен первый секретарь посольства России в Софии. Он якобы интересовался получением информации не только про балканскую республику, но и про ЕС и НАТО. Взамен он предлагал «материальную выгоду». Расследование в его отношении было прекращено из-за дипломатического статуса. После завершения следствия прокуратура поставила в известность главу МИД страны Сотри Цацарова.

Как сообщает местное агентство Focus, после оглашения информации о шпионе в посольстве РФ Болгария потребовала немедленной высылки дипломата. Официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, что сегодня, 28 октября, также стало известно, что в Польше задержали человека, который может быть причастен к шпионажу в пользу России.



