«Север-Метрополь» готовит новые модные пирожные и всерьез борется за премию «Фонтанки»

"Фонтанка.ру"

С кондитерскими брендами «Север» и «Метрополь» петербуржцы были знакомы еще до революции. Руководитель объединенной компании Елена Шевченко рассказала «Фонтанке», как сохраняет традиции на производстве и получает от горожан обратную связь о качестве продукции в кондитерских.

То, что «Север-Метрополь» был назван петербуржцами в числе лучших, вряд ли стало для вас сюрпризом. А что делается для того, чтобы поддерживать такое высокое мнение горожан о вас?

Сейчас ассортимент нашей сладкой продукции превышает сотню позиций, и мы его постоянно расширяем. Мы не только сохраняем старинные рецепты, которые принадлежат «Север-Метрополь» ещё с прошлого века, но и вводим новые: модные пирожные и торты. Мы посещаем мировые выставки, следим за новыми технологиями и трендами.

Сейчас популярны муссовые торты и фитнесс-десерты, которые представлены у нас. Ежедневно наши технологи придумывают новые шедевры! Мы проводим дегустации и пока не убедимся, что дошли до совершенства, — не выпускаем их в продажу.





Насколько объективным вам кажется конкурс «Фонтанки», и насколько аудитория нашего сайта репрезентативна, с вашей точки зрения?

Народное голосование, самое объективное. И мне кажется, «Фонтанку» читают совершенно разные люди: от простых людей, следящих за новостями в городе, до бизнесменов. Например, после вашей статьи про расширение франчайзинговой сети «Север-Метрополь», мы получили много новых предложений о партнёрстве.

Насколько важно для вас получать такую обратную связь от горожан – как это помогает в работе и как используется в работе?

Обратная связь просто необходима , ведь мы работаем для людей, всегда выслушиваем их претензии и пожелания – сразу отрабатываем тревожные сигналы. Уитываем их мнение в разработках новой продукции. И я сама веду свои соцсети, где регулярно получаю обратную связь о работе кондитерских «Север-Метрополь».

Вот недавно, в Фейсбуке мне написал знакомый, что заходил в нашу кондитерскую: был какой-то странный кофе, не такой, как обычно. Тут же проверили, оказалось , треснула какая-то форсунка в кофе-машине. Вызвали мастера, починили. Кофе стал отличный. Спасибо неравнодушным нашим гостям, они помогают нам быть ещё лучше.