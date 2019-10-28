Городская премия
«Север-Метрополь» готовит новые модные пирожные и всерьез борется за премию «Фонтанки»
"Фонтанка.ру"
С кондитерскими брендами «Север» и «Метрополь» петербуржцы были знакомы еще до революции. Руководитель объединенной компании Елена Шевченко рассказала «Фонтанке», как сохраняет традиции на производстве и получает от горожан обратную связь о качестве продукции в кондитерских.
- То, что «Север-Метрополь» был назван петербуржцами в числе лучших, вряд ли стало для вас сюрпризом. А что делается для того, чтобы поддерживать такое высокое мнение горожан о вас?
Сейчас ассортимент нашей сладкой продукции превышает сотню позиций, и мы его постоянно расширяем. Мы не только сохраняем старинные рецепты, которые принадлежат «Север-Метрополь» ещё с прошлого века, но и вводим новые: модные пирожные и торты. Мы посещаем мировые выставки, следим за новыми технологиями и трендами.
Сейчас популярны муссовые торты и фитнесс-десерты, которые представлены у нас. Ежедневно наши технологи придумывают новые шедевры! Мы проводим дегустации и пока не убедимся, что дошли до совершенства, — не выпускаем их в продажу.
- Насколько объективным вам кажется конкурс «Фонтанки», и насколько аудитория нашего сайта репрезентативна, с вашей точки зрения?
Народное голосование, самое объективное. И мне кажется, «Фонтанку» читают совершенно разные люди: от простых людей, следящих за новостями в городе, до бизнесменов. Например, после вашей статьи про расширение франчайзинговой сети «Север-Метрополь», мы получили много новых предложений о партнёрстве.
- Насколько важно для вас получать такую обратную связь от горожан – как это помогает в работе и как используется в работе?
Обратная связь просто необходима , ведь мы работаем для людей, всегда выслушиваем их претензии и пожелания – сразу отрабатываем тревожные сигналы. Уитываем их мнение в разработках новой продукции. И я сама веду свои соцсети, где регулярно получаю обратную связь о работе кондитерских «Север-Метрополь».
Вот недавно, в Фейсбуке мне написал знакомый, что заходил в нашу кондитерскую: был какой-то странный кофе, не такой, как обычно. Тут же проверили, оказалось , треснула какая-то форсунка в кофе-машине. Вызвали мастера, починили. Кофе стал отличный. Спасибо неравнодушным нашим гостям, они помогают нам быть ещё лучше.
Справка:
С 16 сентября по 16 октября читатели «Фонтанки» называли своих кандидатов на звание лучшей компании в 12 номинациях Премии в категории "Признание". Тысячи жителей нашего города рассказали нам, кому они доверяют, чьими услугами им нравится пользоваться и кто достоин называться лучшим в Петербурге. По итогам этого этапа оргкомитет сформировал шорт-листы во всех 12 номинациях, куда вошли по десять брендов, называемых чаще других.
18 октября стартовал новый этап Премии – голосование. На сайте «Фонтанки» каждый житель нашего города сможет выбрать ту компанию, которая ему нравится больше всего. 12 декабря мы назовем победителей – тех, кто наберет больше всего голосов в каждой номинации.
Мы призываем активно участвовать в нашем проекте как горожан, которые в своей повседневной жизни постоянно пользуются услугами компаний-номинантов, так и представителей бизнеса. Город должен знать своих героев.