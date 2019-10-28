Водитель, запирающий Конюшенную не ради шопинга в ДЛТ: «Один раз меня даже полковник ФСБ искал»

Есть такая работа – неправильно парковаться. Это, конечно, шутка, но некоторые виды деятельности действительно чаще других сопряжены с нарушениями ПДД. А если вы доставляете товары на прославленную «мастерами парковки» Большую Конюшенную улицу, то у вас много шансов попасть на страницы СМИ.

«Форд Транзит» днём 28 октября перекрыл Большую Конюшенную, припарковавшись вторым рядом, как обычно, у ДЛТ, так что мимо него не смог проехать автобус, и за ним встала вся улица. Фотографию нарушения прислал в редакцию «Фонтанки» читатель Антон.

Фото: Читатель «Фонтанки» Антон

«Фонтанка» дозвонилась до водителя «Транзита». «Я был там», – признался петербуржец. Он занимается доставкой товара в расположенную рядом пышечную, обычно старается заезжать на тротуар, но сегодня из-за стоящих машин туда было не пробраться. «Прибежал, отдал товар и через пару минут уехал», – рассказывает водитель. На вопрос о том, случались ли такие коллизии раньше, он ответил, что бывало: «Один раз меня даже полковник ФСБ искал». В целом, по данным «Фонтанки», 48-летний мужчина водит достаточно аккуратно, штрафов за нарушения ПДД за ним числится немного.





Согласно пункту 9.9 ПДД, движение по тротуару допускается для транспортных средств, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и объектам, расположенным непосредственно у тротуаров (обочин, пешеходных дорожек), при отсутствии других возможностей подъезда. При этом необходимо обязательно обеспечить безопасность движения: должно быть достаточно места для пешеходов.

На «Фонтанке» масса однотипных фотографий с автомобилями, стоящими у ДЛТ вторым рядом. Машины эти часто дорогие или непростые: «Мерседесы» и БМВ, «Тойота» с дипномерами, «Роллс-Ройс» и «Бентли». Разговор с владельцем часто подтверждает, что он отлучился за покупками. Иногда, правда, ходят и в другие места, например в библиотеку. Впору дать этому участку Конюшенной имя по аналогии с «мостом глупости» и завести от его имени твиттер.

А вот островок на Невском в створе Большой Конюшенной уже получил имя, хотя обратили внимание на него совсем недавно, – островок Боярского, в честь знаменитого актёра, после истории с неправильной парковкой и его необдуманным комментарием СМИ. В последние дни на этом островке несколько раз замечали автомобили ГИБДД.

Самого же Боярского ГИБДД оштрафовала на 8 тысяч рублей. Настоящая же проблема в том – и новости в этом нет, – что так паркуется половина города.