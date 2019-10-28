Петербургские кёрлингисты на колясках завоевали «золото» на Кубке Москвы

Сборная Санкт-Петербурга по кёрлингу на колясках завоевала золотую медаль на Кубке Москвы. Отправиться на соревнования спортсмены смогли благодаря поддержке петербуржцев.

В соревнованиях приняли участие восемь сборных. За период соревнований каждая из команд сыграла по шесть игр. По результатам всех сыгранных игр петербургские кёрлингисты заняли первое место и стали победителями Кубка Москвы. Второе место у команды из Челябинской области, третье – в активе сборной Московской области.

Санкт-Петербург представляли Анна Карпушина, Алексей Любимцев, Михаил Сорокин и Максим Загорский. Напомним, отправиться на соревнования они смогли благодаря поддержке петербуржцев. В конце сентября Благотворительны фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» обратился за помощью: петербургским кёрлингистам необходимо было собрать около 80 тысяч рублей на оплату проезда к месту соревнований, проживания и питания на время участия в турнире. Как рассказали в фонде, далеко не все выезды спортсменов могут быть оплачены из городской казны. На призыв о помощи откликнулись горожане, в том числе читатели «Фонтанки». Часть денег удалось собрать благодаря акции #рубльвдень от БФ «Нужна помощь».

«От лица команды хочу поблагодарить всех, кто помог собрать средства и за прекрасную возможность съездить на соревнование. Данные соревнования для нас очень важны. Сейчас идёт подготовка к чемпионату России. Все спортсмены из других регионов растут и нам нужно не отставать, а даже опережать в плане наращивания мастерства. Так же эта уникальная возможность поиграть на профессиональных площадках, почерпнуть что- то новое для команды, понять над чем нам ещё необходимо поработать», – сказала капитан сборной по керлингу на колясках Анна Карпушина.

Команда БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» также благодарит всех, кто помог спортсменам. «Впереди у спортсменов много серьёзных соревнований и золото на Кубке Москвы, это хороший вклад в копилку будущих достижений», – сказали в фонде.