Медведев анонсировал увеличение экспорта кораблей и судов в десять раз. Санкции для судостроителей не помеха

Председатель правительства Дмитрий Медведев рассказал на совещании с вице-премьерами 28 октября, что подписал Стратегию развития судостроительной промышленности России до 2035 года. Основная её цель – увеличить долю российских кораблей на мировом рынке судостроения, особенно в гражданском секторе, в 10 раз.

«Согласно стратегии, до 2035 года объемы экспортных поставок должны вырасти почти в десять раз – до 25 млрд рублей. Но это не должно происходить в ущерб внутреннему рынку, – сказал Медведев. – Общий объём выпуска продукции гражданского судостроения должен увеличиться почти в семь раз».

По его словам, сейчас основной экспортный потенциал страны сосредоточен в военном кораблестроении.

«Мы одна из немногих стран, которая предлагает почти всю линейку образцов вооружения. Что касается гражданской продукции, то ситуация хуже. Нам нужно наращивать поставки судов и морской техники на мировой рынок и, конечно, свои приоритеты тоже закрывать», – отметил премьер.

Напомним, с 2014 года государственная Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) находится под санкциями США. Она контролирует важнейшие предприятия отрасли, включая такие петербургские предприятия, как «Северная верфь», «Балтийский завод», «Адмиралтейские верфи», «Пролетарский завод», Средне-Невский судостроительный завод, Кронштадтский морской завод и Выборгский судостроительный завод, а также крупнейшие проектно-конструкторские бюро.



