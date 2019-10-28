Женщина не пропустила «Шеви Ниву», выезжая на Южное полукольцо, и отправила в больницу двух пенсионеров

Легковушка и внедорожник не поделили неравнозначный перекресток в Кировском районе Ленобласти. В результате все трое участников ДТП – оба водителя и пассажирка одной из машин – отправились в больницу.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла 28 октября около 13 часов на 131-м километре автодороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо». По предварительным данным, 58-летняя женщина на автомобиле KIA Rio, выезжая на А-120 со второстепенной дороги Павлово – Луга, не пропустила ехавший по главной Chevrolet Niva.

В результате аварии автомобилистка, управлявшая «КИА», а также 81-летний водитель «Нивы» и его 82-летняя пассажирка были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.



