На электричке без наличных

ПАО Сбербанк

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк обеспечил возможность безналичной оплаты проезда в петербургских пригородных электричках московского направления.

На сегодняшний день на маршрутах работают 87 терминалов, благодаря чему пассажиры, которые по каким-то причинам не успели приобрести билет на станции, могут оплатить проезд картами VISA, Mastercard или «Мир» любого банка. Также устройства принимают оплату посредством платёжных приложений Apple, Samsung и Google.

В сентябре оборот безналичных средств на данном направлении превысил 500 тыс. рублей. Ожидается, что эта сумма вырастет минимум вдвое с окончанием ввода всех терминалов в эксплуатацию.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: «Кроме оборудования электричек, мы рассматриваем возможность установки терминалов на устройства самообслуживания на пригородных станциях московского направления, чтобы пассажиры, которым удобнее оплачивать проезд безналичным способом, могли приобретать билеты без лишних хлопот».

Виталий Григорьев, генеральный директор АО «СЗППК»: «Наша общая цель – создать максимальные удобства для пассажира, предоставить ему возможность выбирать удобный способ оплаты, в том числе по банковской карте. И совместное продуктивное сотрудничество со Сбербанком позволяет внедрять эту услугу на все большем количестве маршрутов для обеспечения максимального охвата».

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