Комбинат школьного питания одолел Навального. У главы ФБК отсудили 88 млн и опровержение

Фирма «Московский школьник» через суд защитила свою репутацию, которую уронил Алексей Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией. Ролик о связи компании с отравлением детей стоил «Школьнику» одного клиента, ФБК он обойдётся в 88 млн рублей.

Как следует из картотеки арбитражного суда столицы, судья Евгения Киселёва рассмотрела иск «Московского школьника» к ФБК, Алексею Навальному, Любови Соболь и Наталье Шиловой 28 октября. По словам пресс-секретаря фонда Киры Ярмыш, с Шиловой взыскали символический рубль, с остальных ответчиков — по 29 млн рублей.

«То есть мы рассказываем о том, что «Московский школьник» кормит детей протухшим мясом и заплесневелыми шоколадками, а суд обязывает нас удалить расследование и заплатить 88 млн», – пишет Ярмыш в Twitter.

Интервью Натальи Шиловой вышло на YouTube-канале «Навальный LIVE» в феврале. В нём женщина рассказала о своей работе в «Московском школьнике», называя компанию подразделением принадлежащего Евгению Пригожину «Конкорда», и показывала якобы сделанные в пищеблоке фотографии. По её словам, там царит антисанитария, а в детсады и школы уходит продукция ужасного качества. ФБК связали компанию со вспышками дизентерии в детских учреждениях, однако в апреле Шилова заявила о давлении со стороны фонда и призвала не верить интервью.





«Московский школьник» после этих публикаций потерял одного клиента, пишут «Открытые медиа». Фирма оценила свои репутационные потери в 1,5 млрд рублей, которые потребовала по иску, но суд сократил финансовые претензии. Третьим лицом по делу, судя по картотеке, привлечено ООО «Комбинат питания «Конкорд»». В пресс-службе «Конкорда» связь Евгения Пригожина с истцом опровергли.

Напомним, Фонд борьбы с коррупцией внесен в список иностранных агентов Минюста.