«Фонтанка» получила премию «Редколлегия» за материалы о фальсификации муниципальных выборов в Петербурге
Журналисты «Фонтанки» стали лауреатами «Редколлегии» – профессиональной премии, учрежденной благотворительной организацией Sreda Foundation. Члены жюри отметили материалы, показывающие, кто и как повлиял на результаты прошедших в Петербурге муниципальных выборов.
В одном из них «Фонтанка» собрала доказательства того, что избирательные комиссии корректировали итоги подсчета голосов: одним кандидатам «накручивали» проценты, а у других, наоборот, отнимали. Второй материал продолжает тему: он рассказывает, как избиркомы проводили повторные пересчеты бюллетеней, в результате чего оппозиционные кандидаты теряли мандаты.
Благотворительную организацию Sreda Foundation учредил предприниматель Борис Зимин. Среди членов жюри «Редколлегии» – ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Пархоменко, бывший главред журнала «Афиша» Юрий Сапрыкин, основатель The Bell Елизавета Осетинская, заместитель главного редактора ИД «Коммерсантъ» Дмитрий Бутрин.
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