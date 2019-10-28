ЖК Nobelius от ГК «ПСК»: индивидуальность и комфорт от 135 тыс. за кв. м

ПСК

Исторический квартал Выборгского района, дизайнерская отделка и камины в холлах, небольшое количество квартир, вариативность планировок, террасы, подземный паркинг – всё это может быть только в доме бизнес-класса. В фамильном доме Nobelius от ГК «ПСК» есть всё это и многое другое, как и ценовое предложение от 135 тыс. руб. за кв. м.

Один из таких примеров — просторная однокомнатная квартира площадью 52.5 кв. м. Просторный холл на 11 кв. м отделяет зону общественного пространства кухни-гостиной от хозяйской спальни, которая находится в глубине квартиры и остаётся приватной. Площадь спальни – 22 кв. м, кухни – почти 15 кв. м. Окна выходят на две стороны – в квартире будет солнечно, а помещения будет легко проветривать.

В Nobelius не просто большие квартиры. Площадь каждой из них подчинена логике использования каждого квадратного метра. Как результат – покупка комфортного жизненного пространства. Примеры вариантов разделения квартиры на функциональные зоны представлены на иллюстрациях.

ЖК Nobelius — это 10-этажный двухсекционный жилой комплекс бизнес-класса на 86 квартир, который возводится в исторической части Выборгского района. На верхних этажах разместятся квартиры с террасами и большими балконами. В закрытом дворе обустроят сквер с детской площадкой и зонами отдыха. В двухуровневом паркинге запроектировано 55 машино-мест. Ввод дома в эксплуатацию намечен на IV квартал 2020 года.

Составить впечатление о доме можно уже сейчас, посетив офис продаж рядом с объектом строительства, на ул. Выборгская, 4. Запись на консультацию с персональным менеджером по телефону: (812) 640-38-38. Ход строительства транслируется на сайте проекта онлайн.

Среди других проектов ГК «ПСК» на стадии возведения: ЖК бизнес-класса Nobelius и один из крупнейших апарт-комплексов Петербурга START, возле метро «Парнас». К вводу в эксплуатацию готовятся ЖК комфорт-класса «Славянка» и апарт-комплекс Like. Общий объём строительства ГК «ПСК» по собственным проектам в 2019 г. – более 190 000 кв. м.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house

Комплекс LIKE – застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents