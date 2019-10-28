Жилком: Заместитель председателя комитета уволился в день задержания

Аким Гашенко, занимавший должность замглавы Жилищного комитета, уволился 24 октября. Вечером того же дня его задержали.

Информацию об увольнении Гашенко «Фонтанке» 28 октября подтвердили в Жилкоме. Там уточнили, что уволился он по собственному желанию, последним рабочим днем был четверг. Соответственно, о событиях, которые происходили с Гашенко после этого, комментария у ведомства нет.

Напомним, ранее «Фонтанка» сообщила, что Аким Гашенко был задержан вечером 24 октября, предположительно — сотрудниками ФСБ. Сейчас телефон его отключен, при этом меру пресечения Гашенко не избирали.



