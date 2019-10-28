«Нарву» открыли после массовой аварии с погибшим. Последствия устраняли шесть часов

На трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти восстановили движение транспорта после аварии с участием автобуса и, как минимум, пяти машин. Шесть часов там работали следователи, а водителей отправляли в объезд.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 16:15 движение на подъезде к торговому порту «Усть-Луга» открыто в штатном режиме. С 10:15 28 октября движение по трассе «Нарва» от порта в направлении Кингисеппа было полностью перекрыто для проведения следственных мероприятий на месте смертельной аварии. Транспорт перенаправляли в объезд через поселок Котельский.

Напомним, что на 16-м километре федеральной трассы этим утром автомобиль LADA Largus, перевозивший сотрудников одного из предприятий в порту, врезался в автобус Scania, который остановился перед еще одним ДТП. По данным ГИБДД, всего в происшествии помимо автобуса и «Лады» участвовали четыре автомобиля. Местные СМИ сообщают еще об одном участнике – контейнеровозе. Но пострадали только находившиеся в «Ладе»: водитель погиб на месте, четверых пассажиров госпитализировали.

С 16:15 движение по трассе А-180 «Нарва» осуществляется в штатном режиме. Претензий к дорожным органам по факту ДТП нет, добавляют в Упрдоре.





Этим утром из-за ДТП перекрывать пришлось и трассу «Скандинавия». Около шести утра на 83-м километре автодороги опрокинулся самосвал со щебнем. Трасса оказалась перекрыта в обе стороны. Восстановили движение спустя 4,5 часа – в половине одиннадцатого.