Sukhoi Superjet в обмен на российских туристов. Россия и Египет обсуждают возобновление чартерных рейсов
Российский министр промышленности и торговли рассказал, что Москва и Каир ведут переговоры по продаже 15 российских лайнеров, что «упирается» в возобновление авиасообщения между двумя странами.
«По Египту отдельно мы работу такую вели, ведем и продолжаем вести. Речь идет примерно о 15 самолетах [SSJ 100]. Все упирается в авиасообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Будет решен вопрос, я думаю, что коллеги с большим интересом отнесутся к этому треку дискуссии», – цитирует 28 октября заявление Дениса Мантурова ТАСС.
По его словам, Каир также заинтересован в поставках МС-21, однако переговоры до сих пор в начальной стадии. При этом разговоры о покупке Sukhoi Superjet ведутся с 2016 года, когда стороны впервые подняли вопрос о 12 самолетах.
Ранее российские СМИ рассказывали о том, что норвежский лоукостер Norwegian якобы договорился о покупке Sukhoi Superjet. В самой компании эту информацию опровергли, подтвердив факт переговоров с российской стороной.
Справка:
Россия приостановила авиасообщение с Египтом с 6 ноября 2015 года. Причиной стал теракт на борту самолета А321 российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, лайнер потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015. На борту находились 224 человека, все они погибли. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.
Вопрос обсуждался и во время форума «Россия - Африка» в Сочи. Стороны заверили, что «совместная работа для возобновления авиасообщения будет продолжена», однако точных сроков названо не было.