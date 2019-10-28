Sukhoi Superjet в обмен на российских туристов. Россия и Египет обсуждают возобновление чартерных рейсов

Российский министр промышленности и торговли рассказал, что Москва и Каир ведут переговоры по продаже 15 российских лайнеров, что «упирается» в возобновление авиасообщения между двумя странами.

«По Египту отдельно мы работу такую вели, ведем и продолжаем вести. Речь идет примерно о 15 самолетах [SSJ 100]. Все упирается в авиасообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Будет решен вопрос, я думаю, что коллеги с большим интересом отнесутся к этому треку дискуссии», – цитирует 28 октября заявление Дениса Мантурова ТАСС.

По его словам, Каир также заинтересован в поставках МС-21, однако переговоры до сих пор в начальной стадии. При этом разговоры о покупке Sukhoi Superjet ведутся с 2016 года, когда стороны впервые подняли вопрос о 12 самолетах.

Ранее российские СМИ рассказывали о том, что норвежский лоукостер Norwegian якобы договорился о покупке Sukhoi Superjet. В самой компании эту информацию опровергли, подтвердив факт переговоров с российской стороной.



