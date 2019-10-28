Внутри мумии кошки нашли три хвоста и пять задних лап. Ученым для этого даже не понадобилось ее вскрывать

Французские ученые смогли выяснить, что находится внутри древнеегипетской мумии кошки, даже не вскрывая ее. Об этом 28 октября пишет Le Figaro со ссылкой на Институт национальных археологических исследований.

Мумии около 2,5 тыс. лет, она хранится в Музее изобразительных искусств города Ренн (Бретань). Теперь рядом выставлена и 3D-модель того, что находится внутри артефакта. Смотреть на нее надо при помощи специальных очков.

Модель создали на основе рентгеновских снимков, которые затем исследовали при помощи технологии дополненной реальности. В результате ученые обнаружили, что внутри мумии — не один скелет кошки. Там как минимум «три почти целых хвоста» и «пять задних лап». Археологи считают, что в Древнем Египте часто в одну мумию заключали несколько животных.



