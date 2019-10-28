Смольный с середины ноября закроет городские реки и каналы для навигации

Комитет по транспорту намерен закрыть водные пути Петербурга для движения судов с полуночи 15 ноября. Для плавания маломерок объекты закроют 9 часами позже.

Проект постановления Комтранса опубликован 28 октября на сайте Смольного. Как пояснили в ведомстве, фактически речь идет о том, что прекращается навигация на реках и каналах города, за исключением Невы: она находится в ведении администрации «Волго-Балта».

Ранее «Фонтанка» сообщала, что «Волго-Балт» намерен остановить навигацию в Неве также с середины ноября. При этом метеорологи из Северо-Западного УГМС прогнозируют, что лед на Неве появится только к 24 ноября.



