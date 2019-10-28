Зарезавший свою мать 12-летний близнец не разговаривает, потому что не может. У подростка тяжелый диагноз

Петербургская семья, в которой один из сыновей бросился на мать с не установленным пока острым предметом ночью 27 октября, не состояла на учете. Детей за общий стол с алкоголем родители не пускали.

Свое внимание на историю с убийством 46-летней местной жительницы 28 октября обратила уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова. По ее словам, 12-летний мальчик имеет диагноз, он отстает в развитии и почти не разговаривает, поэтому мотив его преступления остается неразгаданным. Ранее сообщалось, что ребенок замкнулся и не стал объяснять следователям мотивов своего поступка.

«Предполагаемого убийцу опросили, однако в силу своего диагноза он почти не разговаривает и пояснить своих действий не смог», – объяснили в аппарате детского уполномоченного.

Семья с улицы Стасовой, по информации Агапитовой, на учете не состояла, также не нашли подтверждения данные о том, что дети в ночь убийства употребляли алкоголь вместе с родителями.





Известно, что один из братьев-близнецов, услышав шум, попытался разбудить отца, но тот был пьян.

Предполагаемый виновник в настоящее время помещен в центр восстановительного лечения, а его брат – в детскую больницу. Судебно-психиатрическая экспертиза ждет обоих мальчиков.

Как сообщалось ранее, к уголовной ответственности ребенка привлечь нельзя в силу возраста. Уголовное преследование будет прекращено в связи с отсутствием состава преступления.