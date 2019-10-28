На Ленинском автомобилист с помощью соседней машины разбил стекло троллейбусу

Среди массовых аварий, случившихся в Петербурге 28 октября, – ДТП с троллейбусами и автобусами.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУП «Горэлектротранс», на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Народного Ополчения около 14:30 произошло столкновение двух легковых автомобилей, одну из машин отбросило на следовавший от проспекта Героев в сторону парка троллейбус №32. Никто из пассажиров не пострадал, а вот троллейбусу немного досталось: у него разбилось одно из окон, и образовались потертости на боку. На этом участке пути ходят троллейбусы с автоходом, поэтому задержки в движении не было. «Пострадавшему рогатому» же пришлось простоять до приезда ГИБДД 45 минут, с 14:30 до 15:15.

На проспекте Маршала Жукова образовался затор длиной почти 3 километра. У перекрёстка Жукова и улицы Маршала Казакова в направлении в Красного Села пользователи «Яндекс.Навигатора» отметили две аварии. Участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что ДТП с участием каршеринга, ещё одной легковой машины и учебного троллейбуса перекрыло среднюю и левую полосы, а чуть дальше два автомобиля перегородили правый ряд.





Пассажирский транспорт участвовал в массовых авариях и в первой половине дня. На «Нарве» в ДТП с четырьмя машинами попал автобус – в него врезалась развозка рабочих из Усть-Луги.

Ещё один автобус остановило ДТП на многострадальной Софийской улице, где рано утром было несколько массовых аварий (у КАД и на мосту через Кузьминку). У пересечения с улицей Белы Куна, по словам очевидцев, сошлись три транспортных средства.

«Фура тормознула, ей в [заднюю часть] автобус приехал, и автобусу в бочину «Ниссан» приехал, который делал левый разворот, и мадам смотрела вправо, чтоб ей никто не прилетел с Софийской, и совсем не ждала, что впереди автобус тормознет. Там сам сегодня 2 часа в пробке простоял», – рассказывает Александр.

Аварию с автобусом и грузовиком на Московском шоссе, на подъезде к КАД, мы уже упоминали. По словам Ирины из «ДТП и ЧП», в 7:15 утра там стояли два грузовика, автобус и легковушка. Одному из тягачей снесло кабину, отмечают в паблике «Автолюбители Колпино» «ВКонтакте».



