«Чудо Света» перекроет движение в центре Петербурга, а Крестный ход - в Кронштадте

В конце октября – начале ноября водителей в Петербурге потеснят фестиваль, крестный ход и футбольные матчи. Движение будут перекрывать в районе Дворцовой площади, в Кронштадте и около «Газпром Арены». Об этом 28 октября сообщает городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

В связи с проведением СПб ОО «Альтернатива» фестиваля «Чудо Света» с 10:00 2 ноября до 10:00 4 ноября будет перекрыто движение по Певческому проезду вдоль домов 4 и 6-8 по Дворцовой площади и проезду вдоль дома 4 по Дворцовой. А с 22:00 29 октября до 10:00 5 ноября там будет запрещено останавливаться.

Кроме того, для безопасности дорожного движения 2 и 3 ноября в период с 18:30 до 22:30 могут временно перекрывать прилегающие к Дворцовой площади улицы: Невский проспект от Дворцового проезда до набережной Мойки, Дворцовый проезд, Большую и Малую Морские улицы от Гороховой улицы до Невского и Кирпичный переулок.





В пятницу, 1 ноября, администрация Кронштадтского района проведет крестный ход, посвященный 190-летию со дня рождения праведного Иоанна Кронштадтского. В связи с этим с 11:45 до 13:00 будет закрыто движение транспорта по Коммунистической улице вдоль Якорной площади от Овражного парка до Советского моста, Советскому мосту и Советской улице от проспекта Ленина до улицы Рошаля.

Помимо этого 30 октября, 2 и 5 ноября движение транспорта ограничат футбольные матчи клуба «Зенит» на стадионе «Газпром Арена».

Движение перекроют:

с 00:00 до 24:00 30 октября, 2 и 5 ноября – по улице Савиной в направлении от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, набережной Гребного канала от Бодрова переулка к Северной дороге, Крестовскому проспекту от улицы Рюхина к Южной дороге, Южной дороге от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, Северной дороге от Бодрова переулка к Велосипедной аллее, Теннисной аллее от Южной дороги и Велосипедной аллее в направлении от Северной дороги;

30 октября с 17:00 до 23:00, 2 ноября с 16:00 до 22:00 и 5 ноября с 17:55 до 24:00 – по улице Рюхина в направлении от проезда вдоль дома 1 по Кемской улице к Морскому проспекту;

30 октября с 20:00 до 23:00, 2 ноября с 19:00 до 22:00 и 5 ноября с 20:55 до 24:00 – по Яхтенной улице от улицы Савушкина до Приморского проспекта и по Приморскому проспекту от Беговой улицы до Яхтенной улицы.

Также 30 октября с 17:00 до 23:00, 2 ноября с 16:00 до 22:00 и 5 ноября с 17:55 до 24:00 на Крестовском проспекте за пересечением с улицей Рюхина в направлении к Южной дороге будет введено движение по полосам. А при выезде с прилегающей территории нечетной стороны Яхтенной улицы с 20:00 до 23:00 30 октября, с 19:00 до 22:00 2 ноября и с 20:55 до 24:00 5 ноября установят знаки «Движение направо».

Кроме того, все три дня будет запрещена остановка на Северной и Южной дорогах, в Бодровом переулке, на улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, Морском проспекте от Динамовской улицы до улицы Рюхина, Крестовском проспекте от Спортивной улицы до Южной дороги, Яхтенной улице от улицы Савушкина до Приморского проспекта и по нечетной стороне улицы Савиной.



