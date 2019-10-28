Наркомаркетологов предлагают сажать на 15 лет. В Совете Федерации немедленно отреагировали на предложение Путина

Совет Федерации ответил на поручение Владимира Путина ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в Интернете. Сенаторы предлагают наказывать за склонение к употреблению веществ реальным сроком лишения свободы — до 15 лет.

Об этом 28 октября сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса.

Ранее «Фонтанка» писала о поручении Путина. Документ был опубликован на сайте Кремля. Для борьбы с распространением рекламы наркотиков глава государства предлагает проработать дополнительные меры по «внесудебному ограничению доступа» к сайтам.

Президент призвал подготовить предложения и по увеличению численности сотрудников МВД для борьбы с наркотиками, а также выделить дополнительные средства на эту деятельность.



