Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+3°C
/ Завтра: +1
$ 63.87р
70.84р
18:33 28.10.2019
Расширенный поиск

Происшествия
28.10.2019 16:11
Печать

Петербуржец получил условный срок за контрабанду поношенных бронежилетов, которые носят в российской армии. Их можно купить в Интернете

За попытку отправить в Германию и Канаду бронежилеты, которыми снабжают российских военнослужащих, житель Петербурга осужден на 3,5 года условно. На почте он сказал, что это экипировка для игр. 

О приговоре Дмитрию Молчанову 28 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Местного жителя признали виновным по двум эпизодам контрабанды в мае и июне этого года. Молчанов через почтовые отделения в Пушкине под видом жилетов для страйкбола отправил в Германию и Канаду поношенные средства бронезащиты военных. Несоответствие данным из таможенной декларации обнаружилось в Пулково, когда сотрудники аэропорта решили проверить содержимое немецкой посылки. Отыскать отправителя, судя по всему, оперативно не удалось. Через месяц после обнаружения Молчанов таким же образом отправил бронежилет в Канаду, предмет доехал до получателя. Еще один должен был улететь в Японию, но почта посылку не приняла. 

Отметим, что поиск в Интернете бронежилета марки 6Б45 выдает множество сайтов, которые предлагают его купить, как новый, так и бывший в употреблении. Стоимость варьируется от 8 до 15 тысяч рублей. Молчанов вину признал. Бронежилеты вернут государству.

 


Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ПАО Сбербанк
      28.10.2019 17:26

      На электричке без наличных

      Северо-Западный банк ПАО Сбербанк обеспечил возможность безналичной оплаты проезда в петербургских пригородных электричках московского направления.
      ПСК
      28.10.2019 17:08

      ЖК Nobelius от ГК «ПСК»: индивидуальность и комфорт от 135 тыс. за кв. м

      Исторический квартал Выборгского района, дизайнерская отделка и камины в холлах, небольшое количество квартир, вариативность планировок, террасы, подземный паркинг – всё это может быть только в доме бизнес-класса. В фамильном доме Nobelius от ГК «ПСК» есть всё это и многое другое, как и ценовое предложение от 135 тыс. руб. за кв. м.
      ГК «КВС»
      28.10.2019 16:15

      ГК «КВС» запустила новую программу рассрочки на квартиры в Клубном доме «Б57»

      Группа компаний «КВС» предлагает покупателям квартир в клубном доме «Б57» у парка Победы новые условия приобретения квартиры в рассрочку – программу «20-30-50».
      Glorax Development
      28.10.2019 15:52

      Glorax Development открыла продажи квартир в VIII квартале Golden City

      В VIII квартале жилого комплекса Golden City, который компания Glorax Development возводит на намывных территориях Васильевского острова, началась реализация квартир. Недвижимость будет продаваться с применением эскроу-счетов. Стоимость лотов стартует от 4,1 млн. рублей.
      предоставлено компанией ARKAN
      28.10.2019 15:36

      Поисковый маяк ARKAN Шпион отследил угнанный Kia Sportage

      Владелец Kia Sportage вышел на связь с Мониторинговым центром ARKAN и сообщил, что машина пропала с места парковки на юго-востоке Петербурга.
      ГК «Эталон»
      28.10.2019 15:25

      Стартовали продажи коммерческих помещений в Квартале Che от Группы «Эталон»

      Открыты продажи встроенных коммерческих помещений в новом проекте Группы «Эталон» Квартал Che, который реализуется в Санкт-Петербурге по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.
      28.10.2019 15:03

      Так жить нельзя! Или можно? Изучаем особенности английских, японских и финских квартир

      В каждой стране — свои жилищные фишки. Они могут быть непривычными для нас, откровенно странными или, наоборот, достойными применения на российских квадратных метрах.
      ГК «Полис Групп»
      28.10.2019 14:56

      ГК «Полис Групп» продолжит застраивать Каменку: впереди новые этапы строительства

      Реализация проекта ЖК «Полис на Комендантском», который ГК «Полис Групп» возводит в Приморском районе Петербурга, ведется опережающими темпами.
      ПАО МКБ
      28.10.2019 14:37

      МКБ первым из российских банков получил ESG-рейтинг

      Рейтинговое агентство Rating-Agentur Expert RA GmbH присвоил Московскому кредитному банку (МКБ) ESG-рейтинг на уровне BBB. Российскому банку рейтинг ESG присваивается впервые.
      «Петербургская Недвижимость»
      28.10.2019 13:17

      Специальная ставка от банка-партнера для клиентов «Петербургской Недвижимости» - от 8,79%

      Райффайзенбанк снизил ставку для клиентов «Петербургской Недвижимости». По условиям ипотечной программы специальная ставка от 8,79% действует для покупателей, которые приобретают квартиры от девелопера Setl Group у эксклюзивного брокера — «Петербургской Недвижимости».
      Setl City
      28.10.2019 12:59

      Setl Group завершил строительство ЖК «Невские паруса»

      Setl Group ввел в эксплуатацию последние дома жилого комплекса комфорт-класса «Невские паруса» в Невском районе Петербурга.
      Группа ЦДС
      28.10.2019 12:44

      Группа ЦДС открывает продажи в новом корпусе ЦДС «Чёрная Речка»

      Открыты продажи в новом корпусе жилого квартала бизнес-класса ЦДС «Чёрная Речка». Минимальная стоимость предложения начинается от 5,1 млн руб. Продажи ведутся с использованием механизма эскроу.