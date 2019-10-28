Петербуржец получил условный срок за контрабанду поношенных бронежилетов, которые носят в российской армии. Их можно купить в Интернете

За попытку отправить в Германию и Канаду бронежилеты, которыми снабжают российских военнослужащих, житель Петербурга осужден на 3,5 года условно. На почте он сказал, что это экипировка для игр.

О приговоре Дмитрию Молчанову 28 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Местного жителя признали виновным по двум эпизодам контрабанды в мае и июне этого года. Молчанов через почтовые отделения в Пушкине под видом жилетов для страйкбола отправил в Германию и Канаду поношенные средства бронезащиты военных. Несоответствие данным из таможенной декларации обнаружилось в Пулково, когда сотрудники аэропорта решили проверить содержимое немецкой посылки. Отыскать отправителя, судя по всему, оперативно не удалось. Через месяц после обнаружения Молчанов таким же образом отправил бронежилет в Канаду, предмет доехал до получателя. Еще один должен был улететь в Японию, но почта посылку не приняла.

Отметим, что поиск в Интернете бронежилета марки 6Б45 выдает множество сайтов, которые предлагают его купить, как новый, так и бывший в употреблении. Стоимость варьируется от 8 до 15 тысяч рублей. Молчанов вину признал. Бронежилеты вернут государству.



