Псковская «Ласточка» опоздала в Петербург из-за дерева. Пассажиров развозили автобусами

Ночной ветер не только оставил без электричества населённые пункты в двух районах Ленобласти и завалил трассы деревьями. Он также задержал в пути скоростной поезд «Ласточка», следовавший из Печор в Санкт-Петербург. Более сотни его пассажиров бесплатно развозили в разные части Петербурга автобусами.

Как сообщили «Фонтанке» в управлении по транспорту Ленинградской области, в ночь на 28 октября ветер повалил на железнодорожные пути дерево, из-за чего было нарушено движение поездов. Псковская «Ласточка» задерживалась больше чем на час и прибывала на Балтийский вокзал уже после полуночи. Дирекция скоростного сообщения, по заказу которой курсируют «Ласточки» между Псковом и Петербургом, обратилась к транспортникам с просьбой помочь.

Управление по транспорту организовало перевозку пассажиров до станций метро «Парнас», «Купчино», «Ладожская» и «Улица Дыбенко», автобусы предоставил холдинг «Питеравто». В общей сложности ночной транспорт перевез 110 человек.

В воскресенье в Петербург и Ленобласть пришла снежная зима, в понедельник дороги подморозило, и число ДТП выросло на треть – автомобилисты отметили день жестянщика. Еще несколько петербургских поездов задержались в пути 28 октября из-за сильного ветра в Ярославской и Вологодской областях.



