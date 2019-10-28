Glorax Development открыла продажи квартир в VIII квартале Golden City

Glorax Development

В VIII квартале жилого комплекса Golden City, который компания Glorax Development возводит на намывных территориях Васильевского острова, началась реализация квартир. Недвижимость будет продаваться с применением эскроу-счетов. Стоимость лотов стартует от 4,1 млн. рублей.

Как и раньше с покупателем квартиры будет заключен договор долевого участия, однако, теперь дольщик будет перечислять средства за квадратные метры не застройщику, а на эскроу-счет в банке. Если для приобретения недвижимости привлекаются кредитные средства, то эти деньги также перечислятся на эскроу-счет. Застройщик получит деньги только после того, как объект будет сдан в эксплуатацию.

На выбор покупателей в VIII квартале жилого комплекса Golden City представлены двухуровневые квартиры и варианты с террасой. Приобрести недвижимость можно на условиях 100% оплаты, воспользовавшись ипотечным кредитованием от банков-партнеров или рассрочкой от застройщика.

Проект бизнес-класса Golden City предполагает возведение шести кварталов общей площадью более 450 000 кв. м. Видовые характеристики, панорамное остекление, наличие собственной коммерческой и социальной инфраструктуры, ландшафтный дизайн во дворе, подземный паркинг – основные преимущества жилого комплекса. Ввод в эксплуатацию VIII квартала планируется во втором квартале 2022 года.

Справка о компании Glorax Development

ЖК Golden City – застройщик ООО «НТВО», проектная декларация на сайте http://goldencityspb.ru/documents