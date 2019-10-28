«Символично стою на Кубинской из-за президента Кубы». На ЗСД пробка из-за перекрытия

Локальный транспортный коллапс возник днём 28 октября в районе заезда на ЗСД с Благодатной улицы.

«ЗСД перекрыли у съезда на Благодатную», – пишут автомобилисты в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Заторы образовались на самой платной магистрали, на Кубинской улице и Митрофаньевском шоссе, на Благодатной.

Автомобилисты в «Яндекс.Навигаторе» считают, что движение перекрыто для того, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермуде, который гостит в Санкт-Петербурге с воскресенья. Вчера пробки из-за проезда кортежей возникали в районе Пулково, в центре и на Васильевском, сегодня – в центре города.





«Символично стою на Кубинской из-за президента Кубы», – иронизирует один из пользователей «Яндекс.Навигатора». Кортеж сняла на видео подписчица «ДТП и ЧП» около 15:40. После этого, по её словам, движение пустили, «но это не точно».