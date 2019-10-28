Праздник к нам приходит. Петербург начнут украшать к Новому году уже на этой неделе

Совсем скоро в Петербурге начнут создавать новогоднее настроение: 1 ноября в Северной столице дадут старт украшению города. Праздник придет даже в Шушары и на Парнас.

Планами 28 октября поделился комитет по печати. В городе на Неве установят 61 искусственную елку. Главная, на Дворцовой, будет 25-метровой. Чиновники отчитываются, что в этом году элементов праздничного оформления будет на треть больше — более 3 500. Город закупил световые композиции, которые разместят на опорах освещения, кустарниках и деревьях, в чашах фонтанов, фасадах зданий. Всего на оформление потратят 337 млн рублей.

Праздник придет даже на окраины — туда, где раньше иллюминации не было. Особо в Смольном отмечают улицы Михаила Дудина и Федора Абрамова на Парнасе, Первомайскую улицу в Шушарах, Пискаревский проспект на востоке города. Это далеко не все адреса.

Любимую горожанами зону «Семимостья» в Адмиралтейском районе обещают дополнить световым обрамлением моста Декабристов и Крюкова канала.





«По-новому заиграют Исаакиевская и Казанская площади, будет обновлено оформление Пулковского шоссе. Необыкновенно праздничный облик приобретут Володарский мост и Северная площадь», – обещают в комитете.

Напомним, что «новогодние» закупки начали еще летом, и проходили они не без споров.