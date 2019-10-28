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Общество
28.10.2019 15:46
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Instagram обещает стать более безопасным. Под раздачу попали мемы и комиксы

Социальная сеть озаботилась борьбой с изображениями, которые могут содержать элементы самоповреждения. Впредь Instagram обещает мониторить такие материалы.

«Мы изменили нашу политику, чтобы запретить контент с элементами самоповреждений и попыток свести счеты с жизнью. Мы больше не будем разрешать изображения с этим типом контента в Instagram, включая рисунки или мемы, материалы из фильмов или комиксов. Подобные материалы будут удаляться», – рассказал 28 октября генеральный директор компании Адам Моссери.



 

По его словам, за время работы нового подхода социальная сеть удалила или скрыла 834 тысячи изображений, большую часть из которых модераторы обнаружили сами. При этом Моссери отметил, что полностью такой контент удалять не будут.

«Предоставление людям возможности поделиться своими самыми трудными моментами и историями их восстановления может стать жизненно важным средством поддержки», – рассказал глава соцсети.


 


В Instagram заверили, что консультируются с экспертами и учеными, чтобы понимать, какое влияние социальные сети оказывают на поведение молодых людей.

 

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