Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+3°C
/ Завтра: +1
$ 63.87р
70.84р
16:14 28.10.2019
Расширенный поиск

Происшествия
Публикуется на правах рекламы
28.10.2019 15:36
Печать

Поисковый маяк ARKAN Шпион отследил угнанный Kia Sportage

Поисковый маяк ARKAN Шпион отследил угнанный Kia Sportage

предоставлено компанией ARKAN

Владелец Kia Sportage вышел на связь с Мониторинговым центром ARKAN и сообщил, что машина пропала с места парковки на юго-востоке Петербурга.

Автомобиль был оборудован только поисковым маяком ARKAN Шпион, который оперативный дежурный активировал сразу же после звонка владельца. По полученным координатам незамедлительно выехала группа оперативного реагирования ARKAN. Данные также были переданы сотрудникам полиции, которые подключились к поиску машины. Kia Sportage удалось перехватить на КАДе. Угонщик был задержан и передан в Отделение полиции. Следственные действия продолжаются.

Поисковый маяк ARKAN Шпион в очередной раз показал свою эффективность и вернул угнанный автомобиль владельцу. Благодаря сигналу, который поступал от комплекса, группе оперативного реагирования ARKAN и сотрудникам полиции удалось легко вычислить автомобиль даже несмотря на то, что угонщики успели заменить регистрационные номера.

Дорогие автовладельцы, обязательно устанавливайте дополнительные системы защиты на автомобиль. Это поможет вам не переживать за свое имущество.

 

Разместить "Новость компании" онлайн
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Новости компаний
      Glorax Development
      28.10.2019 15:52

      Glorax Development открыла продажи квартир в VIII квартале Golden City

      В VIII квартале жилого комплекса Golden City, который компания Glorax Development возводит на намывных территориях Васильевского острова, началась реализация квартир. Недвижимость будет продаваться с применением эскроу-счетов. Стоимость лотов стартует от 4,1 млн. рублей.
      предоставлено компанией ARKAN
      28.10.2019 15:36

      Поисковый маяк ARKAN Шпион отследил угнанный Kia Sportage

      Владелец Kia Sportage вышел на связь с Мониторинговым центром ARKAN и сообщил, что машина пропала с места парковки на юго-востоке Петербурга.
      ГК «Эталон»
      28.10.2019 15:25

      Стартовали продажи коммерческих помещений в Квартале Che от Группы «Эталон»

      Открыты продажи встроенных коммерческих помещений в новом проекте Группы «Эталон» Квартал Che, который реализуется в Санкт-Петербурге по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.
      28.10.2019 15:03

      Так жить нельзя! Или можно? Изучаем особенности английских, японских и финских квартир

      В каждой стране — свои жилищные фишки. Они могут быть непривычными для нас, откровенно странными или, наоборот, достойными применения на российских квадратных метрах.
      ГК «Полис Групп»
      28.10.2019 14:56

      ГК «Полис Групп» продолжит застраивать Каменку: впереди новые этапы строительства

      Реализация проекта ЖК «Полис на Комендантском», который ГК «Полис Групп» возводит в Приморском районе Петербурга, ведется опережающими темпами.
      ПАО МКБ
      28.10.2019 14:37

      МКБ первым из российских банков получил ESG-рейтинг

      Рейтинговое агентство Rating-Agentur Expert RA GmbH присвоил Московскому кредитному банку (МКБ) ESG-рейтинг на уровне BBB. Российскому банку рейтинг ESG присваивается впервые.
      «Петербургская Недвижимость»
      28.10.2019 13:17

      Специальная ставка от банка-партнера для клиентов «Петербургской Недвижимости» - от 8,79%

      Райффайзенбанк снизил ставку для клиентов «Петербургской Недвижимости». По условиям ипотечной программы специальная ставка от 8,79% действует для покупателей, которые приобретают квартиры от девелопера Setl Group у эксклюзивного брокера — «Петербургской Недвижимости».
      Setl City
      28.10.2019 12:59

      Setl Group завершил строительство ЖК «Невские паруса»

      Setl Group ввел в эксплуатацию последние дома жилого комплекса комфорт-класса «Невские паруса» в Невском районе Петербурга.
      Группа ЦДС
      28.10.2019 12:44

      Группа ЦДС открывает продажи в новом корпусе ЦДС «Чёрная Речка»

      Открыты продажи в новом корпусе жилого квартала бизнес-класса ЦДС «Чёрная Речка». Минимальная стоимость предложения начинается от 5,1 млн руб. Продажи ведутся с использованием механизма эскроу.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      28.10.2019 12:02

      Держатели Единых карт петербуржца стали в 20 раз чаще оплачивать картой проезд в метро

      Аналитики банка «Санкт-Петербург» выяснили, что клиенты банка - владельцы Единых карт петербуржца в сентябре 2019 года оплачивали проезд в Петербургском метрополитене банковским приложением ЕКП в 20 раз чаще, чем в августе.
      25.10.2019 17:39

      Первый кабельный. История завода «Севкабель»

      Благодаря ему в Зимнем дворце появился телеграф, на Невском проспекте — электрические фонари, а на берегу Финского залива, уже через столетие с лишним, — креативное пространство.
      25.10.2019 17:34

      Как в Петербурге создают и производят моторы для современных самолетов и вертолетов

      Если «вместо сердца пламенный мотор» — это про вертолеты и самолеты, которые оснащены двигателями, разработанными и собранными на АО «ОДК-Климов». 20 октября предприятие отметило 105-летие со дня основания, что не мешает ему оставаться современным