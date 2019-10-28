Поисковый маяк ARKAN Шпион отследил угнанный Kia Sportage

предоставлено компанией ARKAN

Владелец Kia Sportage вышел на связь с Мониторинговым центром ARKAN и сообщил, что машина пропала с места парковки на юго-востоке Петербурга.

Автомобиль был оборудован только поисковым маяком ARKAN Шпион, который оперативный дежурный активировал сразу же после звонка владельца. По полученным координатам незамедлительно выехала группа оперативного реагирования ARKAN. Данные также были переданы сотрудникам полиции, которые подключились к поиску машины. Kia Sportage удалось перехватить на КАДе. Угонщик был задержан и передан в Отделение полиции. Следственные действия продолжаются.

Поисковый маяк ARKAN Шпион в очередной раз показал свою эффективность и вернул угнанный автомобиль владельцу. Благодаря сигналу, который поступал от комплекса, группе оперативного реагирования ARKAN и сотрудникам полиции удалось легко вычислить автомобиль даже несмотря на то, что угонщики успели заменить регистрационные номера.

Дорогие автовладельцы, обязательно устанавливайте дополнительные системы защиты на автомобиль. Это поможет вам не переживать за свое имущество.