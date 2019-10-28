Средняя цена квадратного метра в петербургских новостройках эконом-класса перевалила за 100 тыс. рублей

Средняя цена квадратного метра жилья в эконом-классе к октябрю достигла 101 тыс. рублей, таким образом, преодолев рубеж в 100 тыс. рублей, подвели 28 октября итоги трех кварталов 2019 года эксперты Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город»). В комфорт-классе средняя цена составила 125 тыс. рублей, а в бизнесе – 187 тыс. рублей за квадратный метр. Такие данные приводят эксперты Группы RBI 28 октября.

«С января по сентябрь 2019 года цена выросла во всех сегментах рынка, – комментирует директор управления стратегического маркетинга Группы RBI Вера Серёжина. – Комфорт и эконом-класс выросли на 7%, бизнес – на 6%. Особенно сильно в цене прибавил вторичный рынок жилья, который фактически сравнялся с комфорт-классом – 124 тыс. рублей за квадратный метр».

При этом объем предложения остается стабильным в массовом сегменте, но сокращается в элитном. В 2019 году в Петербурге в продажу вышло всего 13 новых элитных объектов – это не так много, как раньше.

По данным Группы RBI, рост средней цены отчасти связан с изменением структуры предложения: доля квартир с низкой ценой (130 – 170 тыс. рублей за 1 кв. метр) снизилась с 40% в первом квартале до 32% в третьем. Среди повлиявших на цены факторов эксперты отметили также снижение ипотечных ставок — сказалось то, что в третьем квартале ЦБ РФ понизил ключевую ставку на 0,5%. А вот переход на эскроу-счета, о котором много говорили, в реальности пока мало повлиял на потребительский спрос и на цены. Резкого скачка цен на рынке в июле – августе не произошло, так как подорожание, связанное с ожиданием перехода на эскроу, с конца 2018 года «растянулось» надолго.

«Переход на работу по эскроу-счетам – это очень плавный процесс, – указывает Вера Серёжина. – Пока что новая схема работы охватывает далеко не весь рынок. По старой схеме продолжают реализовывать проекты, достигшие определенной строительной готовности к 1 июля 2019 г. Только через 2 – 3 года, когда текущие проекты будут завершены, на рынке останется одна лишь схема эскроу. Тогда и увидим обновленную картину рынка».