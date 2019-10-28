Стартовали продажи коммерческих помещений в Квартале Che от Группы «Эталон»

ГК «Эталон»

Открыты продажи встроенных коммерческих помещений в новом проекте Группы «Эталон» Квартал Che, который реализуется в Санкт-Петербурге по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.

В продажу выведены коммерческие помещения площадью от 58 кв. м до 158 кв. м. Большинство помещений расположено на первой линии Лиговского проспекта и Черниговской улицы. Цены на коммерческие помещения на старте продаж начинаются от 10,9 млн рублей, при условии единовременной 100% оплаты. Покупателям также доступна рассрочка от Группы «Эталон».

Квартал Che включает в себя 6 монолитных домов по 8-12 этажей, 2 встроенных детских сада, наземные и подземные паркинги на 1005 машиномест, а также благоустроенные зоны для отдыха, спорта и прогулок. Для покупателей представлен широкий выбор квартир от студий до трехкомнатных, с европейскими планировками, кухнями-гостиными до 22 кв. м и просторными комнатами. На верхних этажах будут расположены квартиры с потолками высотой до 3,6 м. Изюминкой проекта станут французские балконы с остеклением в пол. Всего в Квартале Che запроектировано 1698 квартир.

Группа «Эталон» планирует завершить строительство проекта во II квартале 2023 года.

Справка о ГК «Эталон»

«Квартала Che» – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Эталон Девелопмент", проектная декларация на сайте наш.дом.рф