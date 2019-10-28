На Ватутина сносят кислотный цех «Красного выборжца». Жители жалуются на пыль и вибрацию

Читатели «Фонтанки» сообщают, что в связи со сносом корпусов завода на перекрестке Кондратьевского и Ватутина в воздухе стоит строительная пыль, а окрестные дома трясутся. Подрядчик утверждает, что все нормы соблюдаются.

Видео демонтажа жители дома № 8/7 по улице Ватутина опубликовали 28 октября. По их словам, со стройплощадки разносится пыль, а здания вибрируют из-за работы крана. Отдельно они волнуются еще и потому, что сносятся здания химической лаборатории и кислотного цеха. Вызванная на место полиция составила протокол, где зафиксировала факт производства работ и отсутствия защитных экранов. «Фонтанке» жильцы сообщили, что снос при этом не прекращался, разве что теперь демонтируют другой торец здания.

Представитель подрядчика Сергей Авдеев сообщил «Фонтанке», что работы ведет компания «Экотех». Демонтаж, по его словам, происходит с соблюдением технических норм, ведутся мероприятия по пылеподавлению, а объект проливают водой.

Напомним летом на территории завода произошел пожар. В апреле «Фонтанка» писала о сложной ситуации на «Красном выборжце», где началась распродажа имущества.



