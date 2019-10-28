Маленькая петербурженка стала жертвой деда-педофила. «Игры» вскрылись благодаря найденным видеозаписям

Педофила из Ростовской области осудили за взрослые игры со своей малолетней внучкой из Петербурга. Мужчина трогал девочку за интимные места, заставлял трогать себя и снимал всё на видео. Злодейство могло бы остаться безнаказанным, но местный житель нашёл камеру с домашним детским порно и отнёс её в полицию.

О приговоре 28 октября сообщает сайт DonDay.ru. По информации издания, родители привезли летом 2018 года свою дочь в гости к дедушке в Белую Калитву. Мужчина много времени проводил с внучкой, однако родные списывали всё на то, что он соскучился. Как выяснилось, развратник не просто так повсюду сопровождал ребёнка.

Когда никто не видел, он в игровой форме заставлял Соню трогать его гениталии, сам трогал ребенка за интимные места. Все это мужчина по имени Сергей снимал на видео. Когда каникулы закончились, родители приехали за дочкой и увезли её обратно в Северную столицу. Об издевательствах над ней, возможно, никто бы и не узнал, если бы извращенец случайно не потерял камеру. Устройство нашел один из местных жителей и отнес в полицию.

Педофила задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Белокалитвинский городской суд приговорил мужчину к 12 годам и 8 месяцам колонии строгого режима.





В начале октября стало известно, что 64-летняя бабушка из Краснодара подозревается в изготовлении порно с участием своей 5-летней внучки, живущей в Северной столице.