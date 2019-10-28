В 4-километровой пробке у Пулково дорожная полиция нашла всего 11 нарушителей

Результаты рейдов полиции, организованных по воле ФСО накануне выходных в Московском районе Петербурга, не оказались «богатыми на урожай». Из почти 300 таксистов и водителей каршеринговых автомобилей протоколы получили 11 человек.

Как сообщает региональное управление МВД 28 октября, из 11 человек пять управляли машинами с различными неисправностями, у двоих не оказалось страховки, еще у одного – права управлять машиной. Один из остановленных автомобилей оказался снятым с регистрационного учета.

Судя по видеозаписи, предоставленной МВД, проверяли машины, в том числе, с собаками (некоторые автомобили заслужили двойного внимания хвостатых), а расположились сотрудники практически на всех полосах в сторону Пулково. Так же, целиком, занял дорожное пространство рейд на площади Победы вечером пятницы, 25 октября. Судя по кадрам, досматривали не только таксистов, но и водителей машин поминутной аренды.





Как сообщалось ранее, рейд создал у подъезда к аэропорту пробку длиной около 4 км. Организован он был по воле и под присмотром ФСО.