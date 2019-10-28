ГК «Полис Групп» продолжит застраивать Каменку: впереди новые этапы строительства

ГК «Полис Групп»

Реализация проекта ЖК «Полис на Комендантском», который ГК «Полис Групп» возводит в Приморском районе Петербурга, ведется опережающими темпами.

Напомним, в настоящее время в активной стадии строительства находится 4 этапа, в рамках которых будет возведено свыше 185 тысяч кв. м жилья, коммерческие помещения и два многоуровневых паркинга на 2110 автомобилей. Сейчас готовность 1 очереди (секции №18-20) составляет 88%; 2 очереди (секции №14-17) – 85%; 3 очереди – 47%; 4 очереди – 9%. Плановый срок окончания строительства 1 и 2 очередей – II кв. 2020 года, 3 очереди – IV кв. 2020 года, 4 очереди – IV кв. 2021 года.

Первые участки в Каменке общей площадью 14,4 га под строительство ЖК «Полис на Комендантском» ГК «Полис Групп» приобрела в 2017 году. Средства от сделки были направлены на достройку проблемных объектов ГК «Город».

Однако на этом реализация проекта не заканчивается. Сделка по покупке нового участка была закрыта в марте текущего года. Как и предыдущие земли, на которых строится проект, он является бывшей собственностью компании «Город». Намерение развивать Каменку ГК «Полис Групп» видит в потенциале этой территории и высоком спросе на жилье здесь.

«Приморский район сегодня является одним из самых популярных среди покупателей и застройщиков. Каменка стала новым модным кварталом, где активно строятся дороги, появляются торговые центры, разбиваются скверы и парки, планируются новые станции метрополитена. Здесь строятся разные проекты, и покупатель фактически может выбрать жилье на любой вкус. Это заставляет строителей думать над улучшением качества реализуемых проектов», – отметил председатель Совета директоров ГК «Полис Групп» Дмитрий Смирнов.

Жилой комплекс «Полис на Комендантском» состоит из нескольких корпусов высотой 17-24 этажа, образуя современный уютный квартал с продуманной внутренней инфраструктурой. Из окон квартир на верхних этажах открываются виды на Юнтовский заказник, Лахтинский разлив и панорамы города. На территории ЖК будет создан экопарк с деревьями разных пород, в каждом дворе высажены декоративные ели. Для отдыха и игр детей предусмотрен детский веревочный парк и игровые комплексы из экологичных материалов. Для безопасности жильцов в домах установлено видеонаблюдение. В каждой парадной есть колясочные. Представлены квартиры от студий до просторных 3-комнатных.

На первых этажах жилых корпусов расположатся коммерческие помещения. Также запланировано строительство социальной инфраструктуры.

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК "Полис на Комендантском" – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/