Минфин причислил Петербург к регионам с высокой долговой устойчивостью

Петербург вошел в число регионов с высокой долговой устойчивостью. Рейтинг в пилотном режиме составило Министерство финансов РФ, сообщил 28 октября председатель комитета финансов Алексей Корабельников в ходе совещания губернатора Александра Беглова с членами правительства в Смольном.

С 1 января 2020 года вступают в силу поправки в Бюджетный кодекс РФ, согласно которым Минфину предписывается проводить ежегодную оценку долговой устойчивости регионов. Рейтиг ведомства делит субъекты Федерации на три группы: с низкой, средней и высокой кредитной устойчивостью. Чем лучше показатель, тем больше гибкости в реализации долговой политики и тем меньше ограничений со стороны федерального ведомства.

«В сентябре этого года Минфин в пилотном режиме провел оценку долговой устойчивости, используя фактические данные 2018 года и плановые показатели по 2019 году. По результатам Санкт-Петербург попал в высшую категорию с высоким уровнем долговой устойчивости», – рассказал Корабельников.

Смольному, в свою очередь, предстоит утвердить основные направления долговой политики на 2020-й и плановые 2021 и 2022 годы. Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что заимствования должны направляться исключительно на развитие города.



