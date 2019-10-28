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28.10.2019 16:42
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Экс-премьера Дагестана приговорили к реальному сроку за растрату 40 млн. СКР показывает оставшуюся без хозяина роскошь

Махинации с миллионами из республиканской казны суд конвертировал в тюремный срок для бывшего врио премьер-министра Дагестана. Абдусамад Гамидов настаивает на собственной честности, но следователи уверяют, что факты говорят об обратном, и показывают резиденцию чиновника и его золотой ТТ.

Как сообщает Следственный комитет РФ, 28 октября Лефортовский суд столицы приговорил Гамидова к 6,5 года в колонии общего режима за растрату более 40 млн рублей, выделенных из бюджета республики на реконструкцию в Махачкале здания для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. Его бывший заместитель Раюдин Юсуфов получил на год меньше.

Суд установил, что работы были выполнены без привлечения бюджетного финансирования, однако уже после реконструкции Гамидов и Юсуфов подписали документы на проведение конкурса. Их же подписи стояли на бумагах, по которым деньги были перечислены на счета подконтрольной ООО «Град-Строй». Фирма, как подчёркивается, реконструкцией не занималась. Вину Гамидов и Юсуфов не признали.
 

«Примечательно, что Гамидов позиционировал себя честным и принципиальным госслужащим, отстаивавшим интересы республики. Но факты говорят сами за себя», – делятся в СКР и демонстрируют кадры, сделанные в загородной резиденции бывшего врио премьер-министра Дагестана.


 


 

Судя по снимкам, экс-чиновник тяготеет к золоту как в интерьерах, так и в оружии, не чужд охоте и жить предпочитает в роскоши. Кроме золотого ТТ, из загородного дома изъяли два автомата «Калашникова». В СК заявили, что резиденция, представляющая собой большой особняк, фактически является самовольной постройкой.

«Вполне возможно, что коммунальные услуги, электричество и водоснабжение попросту не оплачивались. Эти обстоятельства также будут проверены следствием», – обещают в ведомстве, отмечая, что в настоящее время недвижимость Гамидова арестована, общая кадастровая стоимость превышает 68 млн рублей.

Гамидов был задержан в феврале прошлого года вместе с другими высокопоставленными чиновниками Дагестана, с ареста которых началась масштабная операция по зачистке в республике. fontanka.ru/2018/02/05/071/ Эпизод с растратой – первый из махинаций, которые приписывает ему следствие.

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