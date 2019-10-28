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Бизнес
28.10.2019 15:05
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Шнуров столкнул таксистов лбами. БПП пожаловались в УФАС из-за того, что на концерт «Ленинграда» пускали только «Яндекс.Такси»

Оператор такси «Балтийские пассажирские перевозки» обратился в антимонопольную службу в связи с неравным допуском участников рынка к «Газпром Арене» в день концерта группы «Ленинград». Поклонников к стадиону подвозили только избранные такси. 

Как рассказали «Фонтанке» 28 октября в петербургском УФАС, жалоба уже зарегистрирована. Подписана она гендиректором БПП Александром Каревым, компания работает под товарным знаком «Петербургское такси 068». В жалобе сообщается, что 10 октября на сайте Смольного появилась информация о запланированном ограничении движения транспортных средств в связи с проведением концерта группы «Ленинград». Перечислялись ул. Савиной, наб. Гребного канала, Крестовский пр., Южная и Северная  дороги, Теннисная и Велосипедная аллеи, ул. Рюхина, Яхтенная, Приморский проспект. Кроме движения, запрещалась и остановка машин. 

«Действительно, 12 октября 2019 г. движение автотранспортных средств на указанных улицах было перекрыто или ограничено, но не для автомобилей с логотипом «Яндекс.Такси», – говорится в жалобе. Кроме того, именно эта компания называлась на странице «Ленинграда» «ВКонтакте» при описании способов добраться до стадиона. 

«12.10.2019 г. автомобиль такси нашей компании вез по заказу пассажиров к стадиону «Газпром Арена». В начале Гребного канала в 19.00 сотрудник ДПС перекрыл проезд и не пропустил наш автомобиль такси дальше, в то же время пропуская все автомобили с логотипом «Яндекс.Такси», – сообщает БПП антимонопольщикам. – Таким образом, речь идет о нарушении антимонопольного законодательства в связи с ограничением конкуренции услуг такси, а также о проблемах неравного доступа таксомоторных компаний к стадиону «Газпром Арена», в дни проведения мероприятий, и прилегающей к нему территории. По какой причине 12.10.2019 к стадиону «Газпром Арена» и прилегающей к нему территории допускались только автомобили с логотипом «Яндекс.Такси», при том, что администрация Санкт-Петербурга сообщала об ограничении движения транспорта без указания на какие-либо исключения?» 

В пресс-службе «Яндекс.Такси» сообщили, что пока не располагают информацией об этой жалобе. Напомним, ранее в УФАС были направлены 17 жалоб в связи с правилами парковки в аэропорту Пулково.



© Фонтанка.Ру
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