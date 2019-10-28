Об автобус на «Нарве» разбилась развозка рабочих из Усть-Луги

В смертельной аварии на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти пострадали сотрудники одной из компаний, работающих в порту «Усть-Луга». Местные СМИ, между тем, пишут о большем количестве участников ДТП, чем сообщалось ранее.

Как пишет 47News, «Лада Ларгус», въехавшая в автобус на 16-м километре трассы «Нарва», зарегистрирована на ООО «Инколаб Сервисез Раша». В компании изданию подтвердили факт аварии и уточнили, что автомобиль развозил рабочих предприятия в порту «Усть-Луга». Утром водитель вез сотрудников домой с ночной смены.

Напомним, что в результате столкновения водитель «Лады» погиб на месте, а четверо его пассажиров были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В ГИБДД сообщали, что легковушка врезалась в автобус, остановившийся перед возникшим препятствием в виде ДТП, участниками которого стали четыре машины: «Шевроле Авео», «Форд Транзит», «Ниссан Ноут» и «Хонда Аккорд».





В то же время портал «КИНГИСЕПП-СЕГОДНЯ.РФ» сообщает, что на 16-м километре «Нарвы» произошло четыре отдельных ДТП, которые случились практически одновременно. Также, по информации издания, в ДТП был еще один участник – контейнеровоз Volvo.