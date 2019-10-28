«Оскорбляет достоинство судей Российской Федерации». Политологу Крашенинникову грозит штраф за неуважение к власти из-за поста в телеграм-канале

Полиция Екатеринбурга возбудила дело о неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) в отношении политолога и публициста Федора Крашенинникова. Поводом стала краткая публикация в телеграм-канале Крашенинникова: он написал о «путинских судьях», дав им нецензурную характеристику. Этим комментарием политолог сопроводил репост сообщения «Ведомостей» от 10 июня о том, что суд повторно арестовал оппозиционера Леонида Волкова.

В протоколе об административном правонарушении говорится, что этот комментарий «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность судей Российской Федерации». Телеграм-канал под названием «Телеграммы Ф. Крашенинникова» инспектор, составивший протокол, назвал «персональной страницей» политолога.

Пост про «путинских судей» сопровождался подписью Федора Крашенинникова. Как объяснил «Фонтанке» адвокат политолога Алексей Бушмаков, в деле есть справка ФСБ: в ней приводятся данные мобильного оператора о том, что телеграм-аккаунт принадлежит именно Крашенинникову.

Сам Федор Крашенинников не согласен с тем, что его комментарий об аресте лично знакомого ему человека можно расценить как оценку работы всей судебной системы.





«В желании представить эмоциональный комментарий к конкретной новости в телеграм-канале в качестве достаточного повода для преследований меня со стороны правоохранительных органов я не вижу ничего, кроме попытки оказать на меня давление – как на журналиста, публициста и общественного деятеля, не скрывающего своих оппозиционных взглядов», – написал политолог в телеграм-канале.

Норма закона, позволяющая штрафовать россиян за распространение в сетях информации, «в неприличной форме, выражающей явное неуважение к обществу и государству», начала действовать в марте 2019 года. Спустя несколько месяцев МВД России направило региональным управлениям методичку с пояснениями о том, какие высказывания в соцсетях можно расценивать как неуважение к власти, а какие – нет. Министерство составило этот документ по рекомендации администрации президента: в конце июня в Кремле выразили обеспокоенность практикой повсеместного применения новой нормы.