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28.10.2019 14:37
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МКБ первым из российских банков получил ESG-рейтинг

МКБ первым из российских банков получил ESG-рейтинг

ПАО МКБ

Рейтинговое агентство Rating-Agentur Expert RA GmbH присвоил Московскому кредитному банку (МКБ) ESG-рейтинг на уровне BBB. Российскому банку рейтинг ESG присваивается впервые.

Рейтинг ESG (Environmental Social Governance) – это оценка деятельности компании в трех ключевых сегментах корпоративной социальной ответственности: экология, общество, корпоративное управление. В части составляющих рейтинга ESG МКБ получил следующие оценки: экологическая составляющая на уровне BB [e], социальная – BB [s], корпоративное управление – A [g]. Консолидированная оценка BBB означает, что управление рисками и возможностями, связанными с ESG, в МКБ находится на умеренно высоком уровне. Рейтинг отражает достигнутые успехи банка и перспективы развития в области соблюдения принципов устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности в своей деятельности.

Используя опыт и лучшие практики ЕБРР, который является миноритарным акционером банка, МКБ разработал и внедрил в стратегии развития ряд внутренних положений, соответствующих лучшим мировым практикам ESG, которые регламентируют бизнес-процессы в банке. МКБ в своей деятельности руководствуется Политикой в области управления социально-природоохранными мероприятиями (в частности исключает/ограничивает финансирование ряда отраслей, не отвечающих требованиям ESG), а также, по оценке экспертов рейтингового агентства, подтверждает растущее значение корпоративной социальной ответственности (КСО) в процессе принятия бизнес-решений.

В 2019 году впервые в своей практике МКБ принял решение сообщить о результатах своей деятельности в области корпоративной социальной ответственности и подготовил к публикации Отчет в области устойчивого развития банка по итогам 2018 года, а также принял стратегию на развитие концепции устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности в работе банка. МКБ выделяет следующие приоритетные направления: создание финансовых продуктов, имеющих социальную значимость для государства и общества, содействие экологическим проектам.

«Ведение социально ориентированного бизнеса является общемировой тенденцией последних десятилетий – в основу деятельности ведущих мировых компаний заложены принципы КСО. Как один из крупнейших частных и системно значимых банков в России, мы понимаем, что своей работой оказываем непосредственное влияние на различные аспекты общества: экономический, социальный, экологический. Поэтому работа банка выстраивается с учетом целей устойчивого развития, – отметил председатель правления МКБ Владимир Чубарь. – Мы заинтересованы в повышении прозрачности раскрытия информации о результатах деятельности в области устойчивого развития. Тем важнее для нас получение рейтинга ESG, который свидетельствует о высокой экспертной оценке наших усилий по интеграции принципов ESG в бизнес-стратегию банка».

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Генеральная лицензия Банка России №1978 от 06 мая 2016 г.

 

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