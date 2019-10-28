«Задержан… Задержан… Задержан». Перед Пулково самолеты выстроились в очередь на посадку

Вылет восьми рейсов из петербургского аэропорта «Пулково» серьезно задержан из-за позднего прибытия самолетов. Непогода в других регионах внесла коррективы в расписание.

Как следует из онлайн-табло Пулково, к 15 часам 28 октября количество задержанных на значительное время вылетов выросло до восьми. В списке долгих ожиданий — пассажиры самолетов в Цюрих, Наманган, Москву, Курск, Апатиты, Воронеж, Иваново, Саранск.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Пулково, рейсы задерживаются из-за позднего прибытия воздушных судов.





«Задержек по причине работы аэропорта нет, он работает в штатном режиме», – уточнили в Пулково.

По данным Flightradar, количество не вовремя отправленных самолетов выросло до 50. Это четверть рейсов за весь день.

На прибытие петербургский аэропорт работает в середине дня, наоборот, с плотной загрузкой. Онлайн-карта Flightradar демонстрирует «паровозик», в который выстроились самолеты в очередь на посадку.