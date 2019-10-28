МИД: Молодая мама из Петербурга находится в критическом состоянии — транспортировка в Россию невозможна

Генеральное консульств России в Анталье рассказало о состоянии 31-летней петербурженки Киры Шиловской, которая находится в коме в турецкой больнице уже неделю. По заявлению дипломатов, она не транспортабельна, хоть родные и просят вернуть её на родину.

«В настоящее время ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Она введена в искусственную кому и находится в реанимационном отделении под наблюдением врачей, – говорится в сообщении от 28 октября. – По данным специалистов, критическое состояние россиянки на текущий момент не позволяет говорить о возможности ее транспортировки в Россию в ближайшее время».







При этом случай Киры признан частично страховым. Медицинское лечение, за исключением отдельных специальных обследований (в частности, проведение ангиографии), будет покрыто за счет страховой компании. Генконсульством прорабатывается вопрос о проведении телеконсультаций с турецкими коллегами для обсуждения текущего состояния пациентки, методов ее лечения и перспектив эвакуации в Россию.

«Фонтанка» подробно рассказывала историю Шиловской — девушка приехала на отдых с мамой и четырехлетней дочкой, но через несколько дней почувствовала себя плохо. Отель предложил ждать врача три часа.



